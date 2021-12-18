新竹縣第三屆「雲裳烏龍」現場拍賣1斤特等獎茶葉，新竹市陳小姐（中）以23萬元的高價得標。（羅浚濱攝）

新竹縣推廣尖石五峰2鄉種植的冬季高山烏龍茶「雲裳烏龍」，18日在新瓦屋客家文化保存區舉辦頒獎及行銷活動，從南投來尖石種茶的年輕茶農連瑋民，不僅奪下特等獎，還包辦頭等一、頭等二及金質、銀質等6大獎，現場拍賣1斤特等獎茶葉，由新竹市陳小姐以23萬元高價得標，再創新高！

縣府原民處長雲天寶指出，尖石五峰2鄉的茶園面積有80公頃，都在海拔在1200至1800公尺之間，是台灣茶園最後一塊處女地，日夜溫差大，日照適宜且常有雲霧，獨特氣候和地理環境，讓生產的高山茶葉品質佳。

縣府和新竹縣農會持續強化茶農種植技術，鼓勵有機栽培並加強品管能力，3年前開始舉辦評鑑比賽做嚴格把關，逐漸打開新竹縣冬季高山烏龍茶「雲裳烏龍」的口碑，成為繼東方美人茶外，另1支新竹縣的特色茶種。

日前舉辦第3屆評鑑比賽，由茶業改良場專家針對外觀、水色、香氣、滋味、葉底評分，茶葉淘汰率達為44％，得獎茶品具有一定水平，因今年茶葉品質不錯，增加頭等獎1人，18日在新瓦屋大草坪舉行頒獎。

包辦特等獎、頭等一等6個大獎的連瑋民說，家裡在南投開連勝茶廠到他是第四代，2年前在尖石泰崗種2公頃的茶園，用家傳的製茶技術製作雲裳烏龍，很高興能拿下特等獎，1斤應能賣6萬元。

主辦單位表示，18和19日的雲裳烏龍茶展售活動，現場能體驗「擂茶DIY」。原民風味的「茶藝料理體驗」及「茶席品茗體驗」，在拍照區拍照後到服務台闖關打卡，可獲贈限量150元的園遊券。會場並備有接駁專車，載民眾前往「幾散竹東」原住民產銷中心，欣賞原民歌舞表演。