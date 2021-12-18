4大公投18日登場，桃園市有近187萬人具投票權，共開設1312個投開票所，比3年前公投時增加170個，但卻有藍營民代接獲投訴，稱有數個投開票所的選務人員告知「不用全部領」、或是詢問「要領幾張」，選委會總幹事陳靜航強調事前講習即再三叮嚀除非民眾自主表示要特定公投票，否則4張全發，會再通令要求落實。

桃園市本次公投投票權人達186萬9908人，因3年前公投綁大選桃園和中壢投開票所曾頭到晚上7、8點，形成「邊開票邊投票」亂象，中壢區投開票所甚至開票至隔天凌晨2時40分，創下開票最晚紀錄，桃園市今年增開170個投開票所，中壢區增加最多，避免投開票塞車。

一早因天氣稍冷，投票尚不踴躍，8點排隊人潮立即就疏散，10點太陽露臉，人潮漸出，桃園市目前投票率約3成。

但藍委葉毓蘭接獲學生投訴，八德投開票所選務人員告知民眾「不必全部都領，只需要領一張票」，桃園市議員舒翠玲接獲民眾投訴稱平鎮復旦路四段和大園高中的投開票所，選務人員都詢問民眾要領幾張公投票，質疑恐有選務不公嫌疑，也擔憂未領的票何去何從？

對此選委會總幹事陳靜航強調事前講習即再三叮嚀選務人員，除非民眾自主表示要只領特定公投票，否則主動4張公投票全發，早上其他縣市有零星個案時也已通令要求落實，會再提醒各投開票所，也會請各區負責人到遭點名的投開票所了解狀況。