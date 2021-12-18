藝人王力宏遭前妻李靚蕾「核爆」，好男人形象一夜全毀，代言沒兩天的汽車品牌火速終止合作，連自有服飾都傳出被電商下架。初步估算，年收入逾2億台幣的王力宏，在這場婚變風暴後恐被品牌手刀切割，廣告收入幾乎歸零，這還不包括後續求償等，損失慘重！

王力宏出道以來學歷、素養俱佳，雖然曾爆出抄襲疑雲，但無損他在粉絲心目中的地位。王曾在節目上被陶喆抖出「習慣穿破襪子」的事情，主持人把王的鞋脫了，還真的磨破一個洞，勤儉形象深植人心。

據統計，王力宏歷年代言品牌多達數10個，代言費驚人；每年不包括專輯或演唱會收入，光商演也進帳上億台幣。2014年曾有媒體幫他算過，當年收入高達4.6億台幣，近年雖下滑，也有至少2億台幣。

如今完美形象被李靚蕾一手摧毀，尤其王力宏在大陸知名度高，不無可能因形象敗壞被打成劣跡藝人，別說繼續接代言了，恐怕還面臨合作廠商因商譽受損提出求償。