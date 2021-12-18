黃昆輝教授教育基金會今(18)日舉辦「寶佳教育大愛獎贈獎典禮」，全國共11位大愛教師獲獎，其關懷弱勢學童，且充分適性引導，獲得肯定。

今年獲得「寶佳教育大愛獎贈獎典禮」的11名教師為： 宜蘭縣立凱旋國中學務主任周成翰、台中市曉明女中輔導主任王美玲、國立內埔農工教官林俊成、台北市景文高中教師吳麗明、台北市立啟明學校教師李森光、台北市文山特教學校教師楊晏宗、新北市立和平國小教師吳宗玲、國立花蓮特教學校教師黃慧子、澎湖縣立澎南國中教師洪明揚、高雄市立楠梓特教學校教師葉世原與新北市立瑞芳高工教師蔡須全。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝致詞表示，愛是教育的核心，也是教育的動力。大愛教師就是心中有愛，才能自然地擁抱這些在他人眼中「不可愛」的身心障礙孩子，才能包容這些大家覺得「頭痛」的問題學生。也因為有愛，才能發揮熱情與耐心，去找出這些弱勢孩子的亮點，為他們安排適性發展的途徑與發光發熱的舞台。

黃昆輝說，在輔導過程，大愛老師也需要家長的配合、同事的支援，以及社會資源的挹注。因此他特別呼籲家長、同事、社會團體多多給予支援，不要讓大愛老師「太孤單」。

黃昆輝也提到，該會捐助人林陳海董事長另提供新台幣200萬元補助「推動團體性質的輔導工作計畫」，包括課後輔導班、運動團隊與藝文社團等，每個計畫補助5至10萬元。今年也有12個計畫獲得補助，希望各位大愛老師善加利用。