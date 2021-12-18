4大公投今日投票，有民眾向《中時新聞網》投訴，怒控南港某間投票所竟出現選票提早蓋上「不同意」的情況，質疑選務恐有弊端。台北市選委會表示，此案正在進行調查中，原則上不太可能發生，因所有公投票都是完整、空白的，過往也未發生類似情事，南港區公所也強調，選務人員做事前都有提醒和訓練。

本報接獲民眾投訴，表示他在南港區某投開票所拿到選票後，正當自己進入投票亭準備蓋下章印時，竟發現其中一張選票已被圈選「不同意」，他即走出投票亭向現場選務人員反映，但選務人員回應，因無法確認是該民眾自己蓋的印或是真的先被蓋印，請他繼續完成投票。

民眾無奈表示，他最後只好蓋上廢票，但質疑其中是否有弊端，他也提醒民眾在投票前記得要先檢查好選票。

對此，台北市選委會副總幹事余淑𡝮受訪表示，正在了解這件投訴案，但她強調所有公投票完整、空白，事前都有清點過，不太可能有此事發生，之前也沒發生過類似情況，況且選務人員為何要做這種事，必須有動機、有利可圖才可能。

南港區公所區長王先黎也表示，不太可能有這樣的情況發生，選票在之前都會經過檢查，從印刷廠送來時，選務人員都會仔細分裝檢查，而該民眾是已經進入投票亭在走出來，因此無法確認是不是民眾蓋錯。

王先黎指出，過去還有遇過蓋錯的民眾想要更換，選務人員不給換而撕選票的情況，投票所會遇到很多情況，都有跟選務人員做事前的提醒和訓練。