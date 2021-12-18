台中市消防局幼獅分隊消防車，17日執行勤務返隊途中，行經外埔區鐵山里長生路時，因下坡右轉彎時車身不穩，整輛車翻落路旁草叢邊坡，所幸宋姓駕駛僅輕微擦挫傷未就醫，警方指出，宋男經酒測後無酒精反應。
幼獅消防分隊32歲宋姓男子，昨日上午11時許駕駛消防車執勤返隊，他沿外埔區長生路東往西方向行駛，因下坡右轉彎時車身不穩，翻落路旁草叢邊坡，所幸宋男僅輕微擦挫傷未就醫，該消防車則是多處受損。
調查指出，宋男經酒測後無酒駕情事，正確事故原因仍待釐清中。
台中市消防局幼獅分隊消防車，17日執行勤務返隊途中，行經外埔區鐵山里長生路時，因下坡右轉彎時車身不穩，整輛車翻落路旁草叢邊坡，所幸宋姓駕駛僅輕微擦挫傷未就醫，警方指出，宋男經酒測後無酒精反應。
幼獅消防分隊32歲宋姓男子，昨日上午11時許駕駛消防車執勤返隊，他沿外埔區長生路東往西方向行駛，因下坡右轉彎時車身不穩，翻落路旁草叢邊坡，所幸宋男僅輕微擦挫傷未就醫，該消防車則是多處受損。
調查指出，宋男經酒測後無酒駕情事，正確事故原因仍待釐清中。
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