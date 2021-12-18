農委會主委陳吉仲18日上午到位於台中南區國資圖的投票所進行公投投票。（馮惠宜攝）

農委會主委陳吉仲18日上午到位於台中南區國資圖的投票所進行公投投票。（馮惠宜攝）

四大公投18日舉行投票，農委會主委陳吉仲也回到戶籍地台中南區投票，面對媒體詢問如反萊豬公投過關農委會要如何因應？陳吉仲強調，在公投前行政團隊都已盡全力將所有資訊跟全國選民做告，包括反萊豬公投部分，公投通過與否，一定會影響到國家未來長遠的經貿發展，他也期待為了國家長遠發展，大家都要出來踴躍投票。

陳吉仲雖然出身屏東，由於他從美國念書回來後在中興大學任職，20年前就將戶籍遷到台中，18日近11點他也從台中住家來到設在國資圖的投票所進行公民投票，面對反萊豬公投、以及北榮前精神科醫師蘇偉碩17日到台北地檢署以涉嫌違反公投法對他提告一事做出回應。

榮民總醫院前精神科醫師，也是反瘦肉精毒豬聯盟成員蘇偉碩，17日上午到台北地檢署，對農會主委陳吉仲提告涉嫌違反公投法；對此陳吉仲表示，這部分白紙黑字非常清楚，他在臉書以及農委會官網都把美國貿易部門在今年2021年具體寫出泰國就是因為違反了沒有依國際規範訂定豬肉的萊克多巴胺的容許量，因此被取消高達7億到8億美元的優惠關稅。

他也強調，針對公投，因為是針對政策，行政部門最重要的工作就是把資訊向選民報告，我們所有的舉證都是有事實根據的。

另有媒體詢問陳吉仲，如果反萊豬議題通過，農委會該如何因應？陳吉仲表示，在公投前，包括總統、副總統到院長等相關部會都盡全力把所有資訊跟全國選民做報告；反萊豬公投部分，農委會也把包括市場的價格、台灣自給率、對農民正面的影響，以及相關的食品安全對人民說清楚；甚至最後公投通過與否一定是影響國家未來長遠的經貿發展，我們盡最大的力量把這樣的事實、政策的論述清楚完整與國人報告；他也期待為了國家長遠發展，大家都要出來踴躍投票。