三接遷移、核四重啟公投今登場，學者直言，台灣需要以核養綠，再生能源不是一蹴可幾，還需要變電所等各式供電系統配合，但如今政府倉促推動非核家園政策，不管系統穩定度，還搭配廢核，再加上台商近年來大舉回流用電需求上升，缺電問題將日益嚴重，勢將衝擊大廠繼續在台擴廠投資意願。

再生能源推動時程落後，且政府並未做好完善配套，中央大學教授梁啟源、淡大經濟系教授廖惠珠紛紛表示，台灣現在就存有缺電問題。

廖惠珠指出，現在再生能源發電的特性就是有時有，有時沒有，因應相關能源結構轉型，變電所等各式各樣供電設備需求跟過去也會不同，台電面對的壓力非常大，因為能源轉型不是嘴巴說說，需要很多配套，同時要有時間去鍛鍊。不是建了再生能源，馬上就可以替代現有發電設施，要給台電時間。她語重心長地指出，不要這麼急著把核電給廢掉，這一種作法令人很不能認同！

「今年台灣頻頻大停電，很多人將矛頭指向台電，痛批疏失，我如果是台電人聽了也會吐血！」廖惠珠說，的確台電在部分措施上有疏失，但更多是來自於政策方針問題，令台電陷入再怎麼努力也無法做到的無力感。

廖惠珠舉例指出，德國在工業發展上是優等生，但發展再生能源初期也一再跳電、斷電，全世界各主要國家在發展再生能源政策時，都有不同的問題，非核家園政策要倉促在短時間將占比大幅大拉，沒有核能的配合，有相當大的難度。她建議，應以核養綠，若核四最後無法重啟，核二、核三應延役。