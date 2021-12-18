王力宏15日爆出婚變後，隔天就傳出有人在爆料公社稱王力宏和BY2妹妹Yumi過從甚密，引來雙方齊聲發聲否認，昨(17日)晚間李靚蕾拋出震撼彈，說明婚變真相，其中提到有名王力宏的女性朋友發IG稱呼他「宏宏」又刪除，引來網友發現Yumi確實曾在IG稱呼王力宏「HomHom」，而對此，BY2工作室昨晚表示已經報警提告，「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人」。

王力宏日前宣布和李靚蕾8年婚姻告終，隔天有網友在爆料公社臉書曬出王力宏和Yumi合影，自稱是雙胞胎女團的閨密，透露好友跟王力宏過從甚密，但王力宏經紀人澄清私事已經交代清楚，「關於惡意中傷以及不實的指控及報導，我們會立即採取法律程序」，BY2工作室也發聲明駁斥，強調照片是在王力宏2013年演唱會後的公開慶功宴上拍攝的，並截取兩人單獨的部分造謠傳播，已經嚴重損害BY2的名譽。

李靚蕾昨晚發文，引來網友發現BY2妹妹先前曾稱呼王力宏為「宏宏」。（圖／翻攝自李靚蕾Jinglei、Bunny小課堂微博）

未料，昨晚李靚蕾出聲，批評王力宏在許多城市都有和李靚蕾一樣的「朋友」，王力宏曾向李靚蕾承認沒辦法控制自己，多次打電話慰留，強調李靚蕾以後就是他的「唯一」，才讓李靚蕾點頭願意跟王力宏共組家庭，但沒想到婚後王力宏與過去的女生朋友還是繼續來往曖昧，「有一次商演跟她同場還不想要我（李靚蕾）一起去，然後她還發了關於你的IG，稱呼你『宏宏』又刪除」。

BY2工作室發文揚言提告。（圖／翻攝自BY2工作室微博）

見此，眼尖網友發現，Yumi過去在貼文中稱呼王力宏為「HomHom」，但對此推測，王力宏經紀人先前就回應不再回應私事，會用法律程序對應惡意中商和不實指控與報導，避免再浪費社會資源，BY2工作室則是在今天凌晨4時發文說：「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」並貼上報案遭毀謗回條。