撕毀公投票、公投票攜出場外！截至中午全台共7起公投違規 12:342021/12/18 中時 林郁平 、 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 四大公投案18日登場，投票站入口有選務人員頭戴防護面罩、攜帶酒精、體溫計確保符合防疫規範；選務人員為民眾量體溫。(郭吉銓攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署針對18日全國性公投治安維護工作，規劃投票所警衛1萬7489員、民力2萬56員、機動處理組等任務編組3萬6298員，總計使用人力7萬3843員。 警政署表示，經全體員警全力維護投開票所秩序之下，截至今日中午12時止，僅發生撕毀公投票、公投票攜出場外等零星選務事件7件。持續呼籲民眾平和守法，理性投票，以維護投票良好秩序。 決戰1218》上午8點起投票！一片看懂四大公投怎麼投 1218公投》侯友宜怒斥公投玩成這樣 真不可取 #警政署 #發生 #撕毀 #攜出 #維護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 決戰1218》台南有衝高投票率壓力？截至上午10點投票率曝！ 10:592021/12/18 政治 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 決戰1218》民進黨推直播節目 連線神秘嘉賓催票 10:242021/12/18 政治 1218公投》嘉義市長黃敏惠完成投票 籲市民用投票擦亮民主聖地的招牌 09:122021/12/18 政治 不到10分鐘！苗栗議長鍾東錦低調完成公投投票 11:532021/12/18 政治 決戰1218》林智堅對公投結果有信心 呼籲民眾快出門投票 11:022021/12/18 政治 1218公投》拚重啟核四 楊植斗絕食逾200小時 04:102021/12/18 焦點要聞 全國性公投投票日 楊文科呼籲縣民踴躍出來投票 08:562021/12/18 政治 1218公投》朱立倫：蔡英文眼中 不一樣就是來亂 04:102021/12/18 焦點要聞 決戰1218》蔡英文投票後向支持者再喊話 要求投四個不同意 09:402021/12/18 政治 1218公投》以恐嚇訊息影響投票 蘇偉碩告發陳吉仲違反公投法 04:102021/12/18 焦點要聞 社會熱門新聞 短褲妹半夜奔警局求援「俏女警拆她機車」她還開心比讚 - 社會 老司機直播性交易 慘遭皮條客持棍狂打畫面曝光 - 社會 獨家》空軍女中校淪台傭 放公假當前總司令夫人24H看護 - 社會 男大生帶小女友回母校辦手續 「性起」衝廁所大玩四腳獸慘了 - 社會 工程師「精蟲少」找徵信社潛入調查局「蒐證」超瞎原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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