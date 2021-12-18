警政署針對18日全國性公投治安維護工作，規劃投票所警衛1萬7489員、民力2萬56員、機動處理組等任務編組3萬6298員，總計使用人力7萬3843員。

警政署表示，經全體員警全力維護投開票所秩序之下，截至今日中午12時止，僅發生撕毀公投票、公投票攜出場外等零星選務事件7件。持續呼籲民眾平和守法，理性投票，以維護投票良好秩序。

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