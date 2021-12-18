立陶宛再傳企業遭北京報復；據立陶宛國家廣播電視17日報導，該國知名啤酒品牌Volfas Engelman，自10月起遭陸續遭大陸合作夥伴取消訂單，初估損失高達50萬歐元(約新台幣1588萬元)。儘管立陶宛對大陸出口數字，占該國總出口數不到1%；但專家認為，瞄準中間企業、不按世貿規則行事與無視歐盟協議，立陶宛很難脫逃北京經濟脅迫。
報導指出，繼北京向大陸的德國汽車企業施壓，要求不要使用來自立陶宛的任何商品後；立陶宛知名啤酒商Volfas Engelman也傳出自10月起逐漸喪失大陸市場，導致商品囤積在港口內，而這一切都是在懲戒波羅地海小國允許台灣設立代表處。
※長達10年的業務幾近崩潰
Volfas Engelman總經理霍巴巧斯卡斯（Marius Horbačauskas）表示，隨著台灣將在立陶宛開設代表處的消息於今夏曝光，大陸合作夥伴就傳來一系列的壞消息─大多都是關於立陶宛商品在大陸的負面消息。
自10月底開始，大陸合作夥伴陸續取消所有訂單，損失達50萬歐元，這導致該企業在大陸長達10年的業務宣告結束。
他表示，「我們有社會責任，我們也是小國，所以我們自然而然的同情小國；特別是受壓迫的小國。我們期待這是(指台灣設立代表處)政治家非常明智且長期的戰略之一部分；如果只是炒短線，那就太可惜了」
※問題不只商品扣關
事實上，問題不只在無法出口至大陸。立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）表示，已繳清關稅且囤積在港的商品卻無法裝入貨櫃，沒人能說出正確原因，而影響的企業已達100間。
楊努列維丘斯表示，「所有交易都已停止，交貨時間也拖的愈來愈長，甚至高達110到115天的紀錄」。
※繞道制裁的北京
立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）近日在歐洲理事會會議結束後證實，北京正試圖阻止立陶宛企業出口商品。另根據《路透社》報導，北京還要求德國馬牌輪胎停止使用立陶宛製造的零件。
報導表示，德國馬牌數年前在立陶宛建立1家汽車電子工廠。如今，北京敦促馬牌的大陸公司停止使用立陶宛製造的零件。事實上，愈來愈多的立陶宛企業表示，原先的外國投資者可能會停止投資。
雖然立陶宛財政部長思凱斯特（Gintarė Skaistė）日前表示，立陶宛商品僅有不到1%直接出口到中國大陸，「它不是我們最大貿易夥伴」；但瑞典銀行首席經濟學家馬丘里斯（Nerijus Mačiulis）分析，在立陶宛生產中間產品的企業，已被迫放棄任何有立陶宛色彩的訂單。透過這種間接模式，立陶宛會變得及其脆弱。
※無視世貿規則
他進一步補充，北京可以不按世界貿易組織規則行事或無視歐盟協議。在這樣情況下施加經濟壓力，北京不但產生很大的影響力，更能利用這些影響力向立陶宛施壓；甚至，北京可殺雞儆猴，拿立陶宛當經典案例，沒有國家會想被北京這樣對待。
※只能等待歐盟？
外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，正等候歐盟執委會的協助；透過歐盟「政策與具體措施，進而協助立陶宛企業規避北京未曾明言但顯然強家的各種限制」。
此外，他也強調會將雞蛋放在其他籃子裡，例如台灣、新加坡。2022年春天，立陶宛將成立電子商務平台。企業可藉此向台灣銷售各種商品。迄今為止，立陶宛出口到台灣的以光學儀器、木材、化學工業與食品為主。
報導引述分析人士看法，認為2020年立陶宛出口到大陸的總金額高達12億歐元；台灣等其他國家或許有可能替代大陸市場，但需要數年的時間。
立陶宛企業局（Enterprise Lithuania）出口事務部門主管伍日達維妮特（Rasa Uždavinytė）也證實，「我們進口台灣商品是出口到台灣商品的3倍。直到今天，出口到台灣的數字仍然很小」。
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