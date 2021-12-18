珍愛藻礁公投今日投票，針對護礁盟對總統蔡英文以「停建」描述公投不滿，甚至揚言提告一事，經濟部表示，三接已興建超過三分之一，若要求遷離又沒有替代方案，現實就是只能停建至少11年。

對護礁盟提出台北港方案，經濟部重申，已因航安、施工期程與地方反對等因素，造成短期不可行，未來變數大。若公投過關，停建將成無奈現實，蔡總統跟經濟部的說明是事實。

該部呼籲國人考量國家穩定供電，減煤減碳降空污，同時也已經保護藻礁的情況下，支持三接外推方案繼續興建。