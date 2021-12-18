三接遷離環團要告小英 經濟部強調公投過關等同停建11年 12:442021/12/18 中時 王玉樹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 護礁盟不滿總統蔡英文「停建」形容藻礁公投說法，經濟部表示，三接已興建超過三分之一，若要求遷離，現實就是只能停建至少11年。(圖：中油提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 珍愛藻礁公投今日投票，針對護礁盟對總統蔡英文以「停建」描述公投不滿，甚至揚言提告一事，經濟部表示，三接已興建超過三分之一，若要求遷離又沒有替代方案，現實就是只能停建至少11年。 對護礁盟提出台北港方案，經濟部重申，已因航安、施工期程與地方反對等因素，造成短期不可行，未來變數大。若公投過關，停建將成無奈現實，蔡總統跟經濟部的說明是事實。 該部呼籲國人考量國家穩定供電，減煤減碳降空污，同時也已經保護藻礁的情況下，支持三接外推方案繼續興建。 戴兆華觀音跑透透發傳單 盼衝高在地支持率 陸港觀盤－港股水平震盪，周期性股表現較好 #停建 #經濟部 #公投 #三接 #遷離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 04:102021/12/18 地方新聞 全國性公投投票日 楊文科呼籲縣民踴躍出來投票 08:562021/12/18 政治 傅崐萁偕妻徐榛蔚前往投票 期盼結果「天佑台灣」 10:462021/12/18 政治 王力宏優質偶像形象一夕崩毀 多品牌相繼解約代言 11:522021/12/18 兩岸 隆中 三款自研遊戲衝業績 04:102021/12/18 證券．權證 決戰1218》民進黨推直播節目 連線神秘嘉賓催票 10:242021/12/18 政治 潘忠政完成投票 呼籲民眾踴躍投票「留下藻礁、留下幸福」 11:042021/12/18 政治 韓進快評》族群撕裂 民主還有什麼價值 08:412021/12/18 快評 看屋筆記：五股區春城愛 (個案＋價格分析) 09:002021/12/18 建案開箱-新北 新聞透視》濫權、造假、恐嚇、分裂 無所不用其極 公投變了調 台灣民主沉淪中 04:102021/12/18 焦點要聞 投下公投票 證明「小英，你錯了」 04:102021/12/18 時論廣場 財經熱門新聞 美國學者：台應以自毀半導體業阻大陸入侵 大陸軍事專家王雲飛：這是個要求台灣先自殺的餿主意 - 產業財經 - 旺報 新北一哥易主！這區房價突破天際 他嚇：全面超越板橋了 - 要聞 某分析師神預言這檔「王力宏」 網傻眼：準到靠杯 - 要聞 半導體業掀搶人大戰 傳產工廠竟用半薪挖到台積電、友達人才 - 財經 學台積電模式卻失敗？英特爾遇6兆大麻煩 外媒爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。