富蘭克林證券投顧表示，相比過去幾次危機引發的經濟衰退，觀察本輪由新冠益情導致的全球經濟衰退，中國之外的亞洲國家投資動能(固定資本形成總額)恢復地相當強勁，雖然聯準會將加速縮減購債並將開始升息，但著眼美國經濟持續擴張加以疫情對經濟的干擾程度有望逐漸降低，評估亞洲多數國家2022年經濟展望仍相當正向，有利資本市場表現。中國經濟動能放緩則需要官方更為寬鬆的政策支持，近期繼政治局會議釋放經濟政策寬鬆訊號、接續人行調降現金存款準備率兩碼後，中央經濟工作會議也認為中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，會議強調要著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，評估後續政策動向將持續牽動整體經濟情勢與金融市場表現。

富蘭克林證券投顧表示，人口結構優勢創造印度消費滲透率提升與消費升級的重要投資題材，過去一年半時間家計儲蓄激增創造了極欲消費的族群，預期年底節慶效應將推動消費需求攀升，印度企業獲利成長趨勢也將受到消費、產業升級與顛覆式創新等結構性因素所驅動。此外，民營企業在金融與健康醫療等領域持續發展，數位化程度基期仍低，政府在高附加價值領域進行新投資，全球供應鏈多元化，以及產業整合提高獲利能力等利基，皆強化印度企業的獲利前景，有助抵減短期股市評價水準過高擔憂。