大陸觀察者新聞網18日報導，大陸國家稅務總局北京市稅務局網站17日發布消息，經查，北京建華置地有限公司，在SOHO尚都專案（二、三期）土地增值稅清算和企業所得稅匯算清繳中，違規多扣成本，進行虛假申報，少繳土地增值稅和企業所得稅1.98億元（人民幣，下同，約合新台幣8.613億元）。根據大陸《稅收徵收管理法》、《行政處罰法》等法律法規規定，稅務部門依法追繳稅款、加收滯納金並處2.5倍罰款共計7.09億元（約合新台幣34.365億元）。

SOHO中國表示，已收到北京稅務局的《處理決定書》，集團對此誠懇接受，堅決落實，並按期全額繳納上述稅款、滯納金及罰款。同時，集團將充分吸取前述建華置地個案的經驗，進一步提高自身的專業技術水準與管理能力，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高品質發展多做貢獻。

據大陸啟信寶APP顯示，北京建華置地有限公司成立於1994年2月22日，法定代表人為潘石屹，註冊資本為1兆0397萬元，由SOHO中國（BVI-7）有限公司持股60％，由北京市華遠置業有限公司持股40％。其經營範圍包括對朝陽區東大橋8號原北京市政工程機械公司院內進行房屋建設、出租、經營等。目前，該公司暫無對外投資企業。

SOHO中國此次被罰早有先兆。早前，大陸國家稅務總局北京市稅務局10月22日晚於官網發布消息，稱已接到對SOHO中國下屬企業北京建華置涉嫌偷逃稅款問題的舉報，北京市稅務局稽查局經稅收大資料分析研判，依法對其實施立案檢查。

值得注意的是，繼出售SOHO中國交易被否、旗下物業公司被罰8664萬，潘石屹今年以來已連遭三次「噩運」。