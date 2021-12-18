前往雪山神木的步道上行略陡，常讓長者、孕婦或行動不便者無法親睹神木的丰采。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大雪山國家森林遊樂區楓葉變色狀況已達7、8成，楓況可持續至12月下旬。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大雪山國家森林遊樂區楓葉變色狀況已達7、8成，楓況可持續至12月下旬。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大雪山國家森林遊樂區楓葉變色狀況已達7、8成，楓況可持續至12月下旬，美麗楓景媲美北國，還有人氣始終不墜的雪山神木。東勢林區管理處即日起至明年1月2日的周末期間，推出看神木免費搭電動接駁車試辦活動，方便長者、孕婦及身障者可一睹雪山神木風采。

雪山神木位於大雪山林道50K的山谷中，樹種為紅檜，胸徑約4米、樹高50公尺，樹齡約1400年，是大雪山國家森林遊樂區的重要地標。前往雪山神木的步道來回約3公里、需時2小時左右，由於步道上行略陡，常讓長者、孕婦或行動不便者無法親睹神木的丰采。

為了服務民眾，東勢林管處試辦電動接駁車貼心服務，今年12月18、19、25、26、31日及明年1月1、2日，包含聖誕節及跨年連假。上午9點至下午3點，每30分鐘發車，每班車可搭載6人，於50K神木停車場現場報名。

東勢林區管理處表示，65歲以上長者、孕婦及行動不便者優先搭乘，一般遊客可候補參加，試辦期間免費搭乘。搭配森林解說志工沿途動、植物介紹的生態導覽，讓更多遊客親近雪山神木，更留下合照的美麗回憶與倩影。