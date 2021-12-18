綠營民代立即配合總統指示，成立「新北市公投催票及選務爭議事件回報中心」。（張志豪提供）

1218公投登場，民進黨新北市議員張志豪、市黨部主委何博文今（18）日上午陪同蔡英文總統至永和秀朗國小投票，蔡總統受訪完特別指示現場民代務必繼續催票，綠營民代立即配合總統指示，成立「新北市公投催票及選務爭議事件回報中心」，針對新北市板橋區、中和區、五泰林區及土樹三鶯區民衆進行全面性催票，務必達成總統交辦的四個不同意過關任務。

張志豪表示，上午陪同蔡英文總統投票時，總統特別關心中永和選情。因此他除了親自撥打電話催票，也特別成立選務回報中心，邀請專業律師坐鎮，如新北有任何狀況，第一時間就能由律師來作協處。

五股、泰山、林口議員擬參選人李宇翔說，擔心市府會透過民政系統，要求里長進行四個同意的催票廣播。他提醒民眾，若有碰到相關爭議，請記得錄音、錄影提供選務中心，將提供中選會做後續處理。

律師蔡鴻燊說，公投投票日雖然還可以進行宣傳，但投開票所30公尺內仍有相關限制，提醒各陣營不得有相關違規情形，如民眾碰到相關爭議，他會提供相關法律建議，讓公投能夠順利完成。