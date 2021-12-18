新北市鶯歌環河路為直通樹林、大溪及桃園的必要路徑，但因路寬不足，大貨車無法通行被迫繞進鶯歌市區，使得市區道路更為壅擠，地方民代屢次會勘，希望現有5.5米道路拓寬，尤其是三鶯大橋匝道處，若路幅窄小，屆時車流必定回堵到橋上。養工處表示，近期將辦理會勘遷移電桿，預計明年動工拓寬。

市議員蘇泓欽指出，鶯歌、三峽地區有許多工廠需要大貨車運送，為了不讓大車進入文化路或陶博館前路等市區狹隘道路，造成堵塞，他立即要求市府開放大貨車、大客車通行環河路，不過近期實際找來汽車貨運商業同業公會業者行駛環河路後，才發現環河路部分路段僅5.8公尺，但大貨車行駛寬度至少要6.5公尺，根本無法通行。

蘇泓欽說，目前正在動工的三鶯大橋也有新增環河路匝道，希望將往返鶯歌、三峽車流分散，避免塞車，不過實際會勘後發現，環河路會車困難路段主要都集中在三鶯大橋施工範圍交界處，若是有大型砂石車、重車經過，往往就占據了逾半的道路，擔憂施工期結束後，堵塞狀況仍未改善，恐會造成交通回堵。

養工處表示，經多次會勘評估後，該路段確實有拓寬需求，市府近期將與電信業者、台電等單位協議，先將環河路上電桿、電信設施遷移，由於三鶯大橋改建工程預計後年完成，市府預計明年發包動工，利用側溝加蓋，將道路擴寬至7米，解決會車問題、提升行車速率。