台南市政府社會局透過公私協力推動實物愛心銀行，從2019年至今已經與民間團體合作設置10處實物愛心銀行，服務全市37區弱勢家庭及民眾。全市第一家公辦民營的實物愛心銀行溪南分行，近日更增設心靈糧食架，架上擺設各式書籍，提供前來領取物資的弱勢家庭，挑選1本想要閱讀的書籍帶回家，在滿足口腹需求之際，也能照顧心靈的需求。

社會局長陳榮枝指出，該局推動的實物愛心銀行，如同社區中的柑仔店，有各種食品、民生物品陳列在層架上，讓弱勢民眾可以自行挑選需要的物資，增加民眾的選擇性及自主性。

陳榮枝還說，全市第一家實物愛心銀行溪南分行，係委託社團法人台南市ihope愛希望全人關懷協會承辦，服務溪南全區的弱勢家戶，截至今年11月，總計服務4868戶次，受益1萬2771人次。近日溪南分行更增設心靈糧食架，架上擺設各式書籍，提供前往分行領取物資的弱勢家庭，自行挑選一本想要閱讀的書籍帶回家，也藉此補充心靈糧食。

台南市ihope愛希望全人關懷協會理事長柯婌文表示，美國作家凱瑟琳‧派特森曾說，「書讓我們練習面對人生的困難與挑戰」；實物銀行服務的家庭，常常需要面對生活中的各種困難與挑戰，分行在提供物資協助他們克服難關之餘，也增設心靈糧食架，希望讓接受服務的家庭能夠取閱書籍，並從書籍中獲得安慰及力量；至於分行所在的新美商圈店家們，也熱情響應捐贈許多優良書籍，讓心靈糧食架不虞匱乏，提供更多能量。

市長黃偉哲期盼透過公私部門的協力合作，邀請更多社會愛心人士、企業及團體能夠共襄盛舉，發揮社會福利傳愛精神，讓大台南成為更美好、更幸福的城市，幫助更多弱勢民眾。