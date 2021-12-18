新團隊經營管理的紅磚屋，仍保留黃春明的「百果樹」。（李忠一攝）

新的紅磚屋內有前監察院長王建煊（左）推動的「黃金書屋」，宜蘭縣長林姿妙希望紅磚屋可以繼續成為宜蘭文化的火車頭。（李忠一攝）

宜蘭縣政府邀請作家黃春明，擔任「舊糧食局宜蘭辦公廳」（紅磚屋）活化轉型的策展人，黃春明及其團隊打造的「百果樹紅磚屋」成為藝文據點，但黃春明為專心投入文學創作，縣府將紅磚屋委外經營，由新團隊進駐的紅磚屋，今天（18日）重新出發，正式開幕。

宜蘭火車站前的紅磚屋，在黃春明的加持下，成為一處兼具觀光特色的藝文據點，紅磚屋去年底熄燈，縣府遂決定委外經營、加以活化；黃春明雖然已經87歲，但仍筆耕不輟，還以長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》獲得第45屆的金鼎獎。

今年8月起縣府委託宏智國際文創公司經營管理，10月9日試營運，12月18日正式開幕，紅磚屋內保留黃春明所構思「百果樹」，並命名為愛心樹，還有前監察院長王建煊推動的「黃金書屋」，提供書籍供民眾免費閱覽。

王建煊表示，黃金書屋有很多書，部分書籍是免費贈送，他計畫各地都要成立黃金書屋，但宜蘭縣是第一家，希望也可打響黃金書屋的品牌。

宜蘭縣長林姿妙表示，感謝黃春明為紅磚屋打下了深厚的文化底蘊，希望能承接黃春明的文化精神，讓紅磚屋繼續成為宜蘭文化的火車頭，讓更多人看見宜蘭的藝文特色。