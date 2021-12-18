林明溱表示，因為選票太小張，他圈選完很自然地走出來投票，絕對不是故意的，而他個人的公投立場大家都明瞭，也不是選民代或首長，沒有什麼秘密，就只有同意或不同意。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

但過程中疑似不小心亮票，在將選票投進票匭時，不小心露出選票；對此選委會回應，判定非故意行為，因此沒有違反規定。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

1218公投投票日登場，上午8點開始各個投開票所開始作業，但可能因為天氣因素投票率不如預期，南投縣長林明溱上午9點半抵達集集鎮八張里社區活動中心投票，但過程中疑似不小心亮票，在將選票投進票匭時，不小心露出選票；對此選委會回應，判定非故意行為，因此沒有違反規定。

林明溱表示，因為選票太小張，他圈選完很自然地走出來投票，絕對不是故意的，而他個人的公投立場大家都明瞭，也不是選民代或首長，沒有什麼秘密，就只有同意或不同意，所以認為就算被看到也沒有什麼關係。

縣府新聞及行政處處長林琦瑜也回應，因為縣長早上行程匆忙，所以到投票所投票時比較著急，選票有4個顏色，他蓋完章很自然地就走了出來，當時他本人也沒有意識到亮票問題，但他的立場一向非常堅定，因此也沒有需要透過亮票來表達立場。

對此南投縣選舉委員會總幹事吳燕玲回應，根據《公投法》第21條之2規定，投票人圈定後不得將圈定內容出示他人，但根據畫面來判斷縣長並非故意亮票，所以未違反規定並非屬於故意亮票者。若依規定屬故意亮票者，可依43條規定處2年以下徒刑，拘役或科新台幣20萬元以下罰金。