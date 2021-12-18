台達電子今（18）日宣布，將以8890萬美金（約24.71億台幣）收購美國精密自動化設備商Universal Instruments。此次收購，將可強化台達在電子組裝與精密工業的自動化方案布局，同時整合雙方研發及銷售資源，加速電子產業智能製造的全面化完整布局。

Universal Instruments 是總部位於美國紐約州康克林區的百年企業，提供自動化精密加工方案，客戶包含車、電腦、醫療、精密製造等全球知名企業。尤其專精於印刷電路板組裝高速貼片技術、精密異型外掛程式技術等電子行業組裝解決方案。該公司目前在自動化領域有超過500個專利，為全球客戶提供近30000套的設備系統。

台達執行長鄭平表示，工業自動化市場龐大，電子製造行業向來是台達聚焦的重點。Universal Instruments在電子製造業建立了卓越的口碑與長堅實的客戶基礎。其累積多年的核心技術與精密機械，結合台達現有的自動化設備能力，將能為電子組裝業的客戶提供產線的完整解決方案。

此外， Universal Instruments 開發標準設備機台的豐富經驗及多元的自動化技術，也能強化台達相關產品開發的流程與速度，穩固台達邁向新世代智能製造腳步。

Universal Instruments 執行長Jean-Luc Pelissier表示，台達不僅全球營運規模、亞洲市場影響力、智能製造等面向深具實力，更對電子行業自動化需求有著深刻的暸解，認為此交易能在供應鏈和生產基地的布局上互補。