「杉」推出的健康餐點，基底包含HUN餐飲集團所擅長的義大利麵，搭配超過10種以上的主食和配料供顧客選擇。（馮惠宜攝）

「杉」推出的健康餐點，基底包含HUN餐飲集團所擅長的義大利麵，搭配超過10種以上的主食和配料供顧客選擇。（馮惠宜攝）

「杉」從食材處理到特調醬汁，都是主廚親自研發，配料提供多種生鮮蔬果，以及帶有些許風味變化的菌菇、蘆筍、地瓜等。（馮惠宜攝）

台中一中商圈發跡的HUN混餐飲集團，12月18日推出全新品牌「杉」，鎖定台中餐飲一級戰區公益路，看準現代人重視健康飲食，打造高品質、無負擔又兼具美味，並且主要提供外帶為主的健康盒Balanced Box，要吸引年輕族群、上班族和健身族青睞。

HUN混餐飲集團旗下「宅JAI」、「混HUN」等品牌都以網美餐廳著名，但歷經三級警戒禁止現場用餐經歷，疫情警戒降二級後，在九月開始催生新品牌「杉」，「杉」推出的健康餐點，基底包含HUN餐飲集團所擅長的義大利麵，搭配超過10種以上的主食和配料供顧客選擇。

HUN混餐飲集團執行長陳詠翔表示，他熱愛健身，也追求健康，健康飲食不該只有水煮雞胸肉和沙拉，如何提供多樣化的新鮮食材，還能兼具健康、美味、高品質的來店體驗，是布局新品牌的一大挑戰。

「杉」主要提供外帶模式，用手機就能完成線上點餐、事先預訂，而從食材處理到特調醬汁，都是主廚親自研發，經過反覆確認，確保食材新鮮度足夠才會販售。

主食方面，主打草飼牛菲力與精心調味的雞胸肉，以低溫的手法烹調，一口咬下，肉質軟嫩不柴；此外，深受大眾所喜愛的新鮮現流鮭魚、鮪魚，以及新鮮酪梨、煎板豆腐的素食選項，皆值得一一嘗試。

配料提供多種生鮮蔬果，以及帶有些許風味變化的菌菇、蘆筍、地瓜等。醬料選擇除了經典日式胡麻醬及多種清爽油醋系列以外，特別推薦檸檬蒔蘿酸乳，新鮮清爽的檸檬味，還帶有果肉的口感，是主廚特別推薦。