公投日 大里霧峰投開票所 投票率僅以往3成 13:092021/12/18 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 四大公投投票，18日登場，中市大里、霧峰區等投開票所，上午投票不算踴躍。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四大公投投票，18日登場，霧峰警分局長李建興一早就召開勤前教育，確保投票平和結束。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真） 四大公投投票，18日登場，中市大里、霧峰區等投開票所，上午投票不算踴躍。（黃國峰攝） 四大公投投票，18日登場，中市大里、霧峰區等投開票所，上午投票不算踴躍，據多名工作人員指出，與一般選舉比起來，人數較少，上午投票率約僅有以往的3成左右，但警方仍兢兢業業，分局長李建興一早就召開勤前教育，確保投票平和結束。 不過中市警局霧峰分局也不敢大意，分局長李建興一早6點就前往台中市立圖書館大里大興分館，向各投開票領取選票同仁舉行勤前教育，確保投票平和結束，霧峰分局指出，至中午前，各個投開票所秩序不錯，平順進行。 蘇偉碩樂觀估投票率破5成 籲全民投票對抗造謠國家隊 立委馬文君現身投票所 鼓勵民眾出來投票 #大里 #投開票所 #李建興 #霧峰分局 #投票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆「紙投票匭」遭疑不嚴密 選務人員立即加封 11:422021/12/18 政治 戴兆華觀音跑透透發傳單 盼衝高在地支持率 11:392021/12/18 政治 1218公投》嘉義市長黃敏惠完成投票 籲市民用投票擦亮民主聖地的招牌 09:122021/12/18 政治 撕毀公投票、公投票攜出場外！截至中午全台共7起公投違規 12:342021/12/18 社會 嘉義市長黃敏惠伴母在圈選處投票 市選委會：老弱長者可由家人陪同 09:322021/12/18 政治 傅崐萁偕妻徐榛蔚前往投票 期盼結果「天佑台灣」 10:462021/12/18 政治 全國性公投投票日 楊文科呼籲縣民踴躍出來投票 08:562021/12/18 政治 台南投票人潮超冷清 去年排半小時、今年投票不用5分鐘 11:012021/12/18 政治 徐耀昌完成公投投票 呼籲民眾踴躍參與 08:532021/12/18 政治 郭國文7點半投票所排隊搶頭香 投完票衝牛墟宣講 09:432021/12/18 政治 決戰1218》林智堅對公投結果有信心 呼籲民眾快出門投票 11:022021/12/18 政治 政治熱門新聞 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 決戰1218》開始投票了 郭正亮、黃揚明分析民調爆還有變數 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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