四大公投投票，18日登場，霧峰警分局長李建興一早就召開勤前教育，確保投票平和結束。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

四大公投投票，18日登場，中市大里、霧峰區等投開票所，上午投票不算踴躍。（黃國峰攝）

四大公投投票，18日登場，中市大里、霧峰區等投開票所，上午投票不算踴躍，據多名工作人員指出，與一般選舉比起來，人數較少，上午投票率約僅有以往的3成左右，但警方仍兢兢業業，分局長李建興一早就召開勤前教育，確保投票平和結束。

不過中市警局霧峰分局也不敢大意，分局長李建興一早6點就前往台中市立圖書館大里大興分館，向各投開票領取選票同仁舉行勤前教育，確保投票平和結束，霧峰分局指出，至中午前，各個投開票所秩序不錯，平順進行。