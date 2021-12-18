新華社18日報導，「一帶一路」國際合作高峰論壇諮詢委員會委員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院前院長馬凱碩17日出席諮詢委員會2021年度會議時說，模仿是最好的褒獎，美國和歐盟模仿中國先後推出《重建更美好世界》、《全球門戶》等基礎設施建設計畫。這是很好的象徵和跡象，說明「一帶一路」倡議非常成功，美歐都必須追趕。這其實也是美歐對「一帶一路」倡議給予的最高禮讚，因為美歐意識到也應提出這樣的基礎設施倡議。

馬凱碩表示，人類正生活在非常特殊的歷史時期，面臨著兩大全球性挑戰，一是新冠肺炎疫情，二是氣候變化。這兩大挑戰發出的訊號就是人類是統一的整體，命運緊密相連。不管病毒在哪裡出現，立刻就傳遍全球。問題是人類現在越來越強調文化身分、國家身分和民族身分，卻沒有意識到生活在人類命運共同體中。人類必須學會如何團結一致應對這樣的挑戰、這樣的疫情。我們必須建立信任，必須建立溝通管道，必須要有能夠讓人們團結到一起的力量。正是因為「一帶一路」倡議有很多非常具體的落地項目，它們讓人類團結到一起、共同合作、建立信任，這就是「一帶一路」倡議最重要的成果。「一帶一路」倡議讓人類能夠進行合作。我們現在比任何時候都更加需要合作。

馬凱碩說，中方提出綠色絲路和健康絲路非常及時，正是世界所需。如果沒有2013年「一帶一路」倡議的啟動，就不會有綠色絲路和健康絲路。中國政府非常有預見性，非常有遠見卓識，能夠看到全球互聯互通的需求以及全球命運聯結在一起。我們可能都沒有意識到「一帶一路」倡議取得這麼重大的成果。世界可能都不清楚中國已經為全世界提供近20億劑疫苗，媒體報導並不是很多，但這真是巨大貢獻。

馬凱碩說，模仿是最好的褒獎。美國已提出美國版基礎設施倡議，即「重建更美好世界」計畫，歐盟也已提出「全球門戶」計畫。這是很好的象徵和跡象，說明「一帶一路」倡議非常成功，美歐都必須追趕。這其實也是美歐對「一帶一路」倡議給予的最高禮讚，因為美歐意識到也應提出這樣的基礎設施倡議。當然，競爭也將給世界帶來更多紅利。