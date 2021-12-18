全國性四大公投在18日登場，淡水及三芝地區公投選票已送抵各該區公所，淡水警分局配合區公所，清晨5時許開始滴水不漏的維安措施，由員警荷槍實彈執行安全維護，每個角落都設置錄影監視器，24小時嚴格實施管制，出入的人員都要接受搜身及檢查隨身攜帶的物品。

今(18)日為公投日，淡水警分局於清晨5時許，在轄區分別設置有淡水區114處與三芝區21處投開票所，分局除了開設選務工作聯合指揮所外，更在設有13個投開票所的新興國小內成立前進指揮所，動用派出所警力及協勤民力共443人執行投開票所警衛任務，全面維護現場秩序，防制任何不法情事。

分局長黃南山強調，因應選舉當天的各項勤務，已期前完成警衛人員及協勤民力任務講習，並於前一天透過視訊會議提示各單位公投勤務工作重點，以及投票時民眾各類行為態樣之處置作為、法令依據等，要求落實執行，投票當天將秉持公平、公正執法態度，務必讓整個選務工作順利圓滿完成。

另外，中央氣象局預報投票日當天可能出現接近10度的低溫，分局長黃南山體恤員警在低溫下長時間服勤的辛苦，也特別準備了暖暖包及熱薑茶，於勤教結束後分送執勤同仁禦寒使用，更叮囑除了維護投開票所安全外，也要注意自身保暖與照顧身體。