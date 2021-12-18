2021年接近尾聲，展望新的一年全球經濟發展，凱基銀行認為全球將面臨兩個經濟變數，一是美國聯準會（Fed）加速貨幣緊縮，進而導致市場出現較劇烈震盪。二是疫情加重，使供應鏈瓶頸更趨惡化。因應市場狀況，凱基銀行分別就股市、債券及外幣三大市場暨產品為投資人提供2022的佈局建議。

自2020年初全球新冠疫情爆發以來，迄今近兩年，一開始各國如臨大敵，紛紛採取封城鎖國政策，生產、物流、消費受限，造成供應鏈斷鏈、實體經濟快速萎縮，進而導致全球經濟急凍，景氣瞬間衰退，所幸各國央行齊力祭出史無前例的貨幣寬鬆政策，降低利率及增加流通的貨幣量；同時，各國政府施以動輒兆元的財政支出救市，加上疫苗適時誕生，民眾生活逐步回復正常，全球景氣也創紀錄在短短一季內（2020/4～2020/6）走出衰退至今 全球資金行情仍然延續。但極度寬鬆的貨幣政策，也大幅推升原物料價格，導致今年以來全球通貨膨脹率持續走高。自2021年初開始，由巴西、俄羅斯等新興市場國家開出升息的第一槍後，截至目前，已有多個新興市場國家也接連升息。而美國10月份消費者物價指數（CPI）年增率飆升至6.2％，創逾30年新高，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）日前也坦承這波通膨高漲恐非「暫時性」，並考慮加速縮減購債規模，減少再放貨幣進入市場。目前市場普遍預期聯準會最快將自2022年6月開始升息，一股山雨欲來的壓力從11月中旬開始持續壟罩全球金融市場。此外，近期新冠病毒新型變異毒株Omicron的出現，進一步導致全球股市因投資人避險情緒而出現劇烈震盪。

展望2022年，全球面臨了兩個經濟變數，一是聯準會可能加速貨幣緊縮，進而導致市場震盪。二是疫情加重，使供應鏈瓶頸更趨惡化。推估美國股市（以S&P 500指數為例）在明年第一季或將出現一波較大的修正，第二季則會呈現橫盤大區間震盪走勢，下半年才會開始逐季走揚，且明年下半年新興市場股市表現有機會強於成熟市場股市。

關於投資操作，在股市配置上，建議長線投資人可趁股市回檔修正，逢低優先分批承接具趨勢性的科技（如電動車、元宇宙、AI）、替代能源等相關類股；近期跌深的生技股目前評價已屬便宜，預估有機會在明年出現一波明顯漲勢，而防禦性的公用事業類股亦可少量加入投資組合當中，減少波動。至於循環類股如非必須消費（如通訊類股 、奢侈品）、工業類股（如重工、航空），可待回檔較深以後再分批買進，以提升投資報酬率。

債券配置部分，11月下旬美國10年期公債殖利率出現下滑，但通膨壓力未減，長期殖利率彈升趨勢不會改變，建議以利差較寬且存續期間較短的非投資級債為首選，以領息作為投資收益來源並且長期持有。

在外幣配置上，預估明年上半年市場對聯準會升息的預期將持續升溫，故明年上半年仍應以持有美元為主，且若下半年聯準會真如市場預期開始升息，預估非美貨幣（如歐元、英鎊、澳幣、紐幣及南非幣）有機會出現一波明顯的反彈行情，屆時投資人可觀察當時狀況，考慮酌量將美元轉換至上述非美貨幣。