台達電IA再下一城，台達電董事會通過將以8890萬美元、相當於新台幣24.71億元，併購美國自動化設備業者Universal Instruments，台達電表示，併購案完成後將能強化台達電在電子組裝與精密工業的自動化技術、產品佈局，同時整合雙方研發及銷售資源，加速台達電在電子業智慧製造的完整布局。

台達電宣布，透過子公司Delta International Holding Limited B.V.以8880萬美元收購UI Acquisition Holding Co.，以取得全球電子業製造組裝及精密自動化設備領導公司Universal Instruments在世界各國的公司及子公司。

Universal Instruments是總部位於美國的百年企業，提供自動化精密加工方案，客戶涵蓋全球知名企業，領域廣泛、包含汽車、電腦、醫療、精密製造等行業。尤其專精於高速表面黏著技術（surface mount）、精密異型插件技術（Odd-form insertion）等電子業組裝解決方案。

台達執行長鄭平表示，工業自動化市場龐大，電子業向來是台達電聚焦的重點，Universal Instruments在電子製造業建立了卓越的口碑與長期合作堅實的客戶基礎，累積多年的核心技術與精密機械，結合台達電現有的自動化設備能力，將能為電子組裝業的客戶提供產線的完整解決方案，提升產能的同時也管理產線的碳足跡，Universal Instruments開發標準設備機台的豐富經驗及多元的自動化技術，更能強化台達電相關產品開發的流程與速度，穩固台達電邁向新世代智能製造之路的腳步。

Universal Instruments執行長Jean-Luc Pelissier表示，台達長期以來一直是Universal Instruments的客戶與合作夥伴，很榮幸成為台達電大家庭的一員，雙方結合之後，雙方都將延續業務面的擴充，並在供應鍊和生產基地的布局上互補。

Universal Instruments位於紐約州康克林區，目前在自動化領域已有超過500個專利，為全球客戶提供近30000套的設備系統，Universal Instruments發展建構先進製程實驗平台（Advanced Process Lab，APL），在產品開發過程包含雛型、製程開發、數據分析以及先進組裝等不同階段，提供客戶不同的協助。

交易完成後，Universal Instruments將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。