大陸觀察者網18日報導稱，大陸坊間本來是既可以掃碼點餐、也可以人工點餐的選擇項，如今變成了變相「強制」掃碼點餐。更讓人不安的是，掃碼點餐背後還暗藏著強制關注和資訊收割的陷阱。騰訊公司近日向開發者推送關於自查「掃碼點餐強制關注公眾號」問題的通知，提醒開發者自查是否存在「掃碼點餐強制公眾號」問題，並及時整改，平台將於明年1月17日起核查，違規公眾號將被限制二維碼打開公眾號能力。

上海市消保委公眾號18日消息，當下，小小的二維碼重構餐飲消費中商家與消費者的關係。紙本菜單反而成了「稀缺品」，由此帶來的餐飲服務品質下降、消費群體歧視、個人資訊洩漏、強制關注公眾號等問題接踵而至。

今年4月，上海市消保委已經多次呼籲「餐廳應該不蒐集或者盡可能少蒐集消費者的資訊」。

中國消費者協會日前表示，「掃碼點餐」不應成為「單選題」，警惕「消費便利」變成「消費煩惱」。僅提供「掃碼點餐」涉嫌過度蒐集消費者個人資訊，侵害了消費者的公平交易權，不提供現場功能表有損消費者的知情權，新技術應用不應成為特殊消費群體的消費阻礙。

對此，上海市消保委認為，掃碼點餐應以不獲取或盡量少獲取消費者資訊為前提，餐廳應同時提供人工點餐選擇。

近日，騰訊公司向開發者推送了關於自查「掃碼點餐強制關注公眾號」問題的通知。

通知指出，平台提醒開發者自查是否存在「掃碼點餐強制公眾號」問題，並及時進行整改，為用戶提供良好的點餐體驗。平台將於2022年1月17日開始對此類問題進行核查，違規的公眾號將被限制二維碼打開公眾號能力。