王力宏與李靚蕾情斷8年婚姻，李昨深夜發表長文控訴王力宏私下召妓、約砲等混亂男女關係等，自訴長年受到羞辱和冷暴力，震撼兩岸三地紛。媒體人黃揚明今(18日)在臉書發表看法，他認為其實無論政治圈或是演藝圈，公眾人物的「人設」多半都是設計出來的，他更用「多的是，你不知道的事」來總結。

黃揚明表示，公投日前一夜，震撼全國的消息不是藍綠政治人物的話語，而是剛宣布申請離婚的王力宏前妻李靚蕾，透過IG發表了一篇比新北市長侯友宜千字文還長的信，內容提及自己從16歲開始被王力宏約出到結婚的日子裡，發現了王力宏約砲、召妓的不堪真面目。

黃揚明指出，其實無論政治圈或是演藝圈，公眾人物的「人設」多半都是設計出來的，不見得是他們真實的模樣，在挖掘林秉樞事件的過程中，也看到了許多政商界人士人前人後不一樣的模樣，一旦相關事證曝光、人設崩壞，同樣讓人唏噓、感嘆、憤怒。

黃揚明用一句「多的是，你不知道的事」來總結，他說，記者這一行，該對任何人事物懷疑才是，而不是人云亦云。他在文末更寫下「力宏最有力，靚蕾最美麗」。對此有網友表示認同，「很同意揚明的說法，公眾人物的形象多半是設計出來的，看看這幾年台灣的政治圈，不論人和事，都愚弄人民，騙取政權。台灣人民，醒醒吧」、「人生是條拋物線，沒人可以永遠在高峰」、「不只政治圈，演藝圈也會血流成河」。