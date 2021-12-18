王力宏前妻李靚蕾結束兩人8年婚姻後，昨(17日)晚間發文回應兩人感情始末，表示自己婚前就知道男方跟其他女生過從甚密，王力宏也曾向李靚蕾坦白控制不了自己，而壓垮兩人的最後稻草是王力宏稱不希望喜歡的女生委屈被稱小三，才決心要離婚。李靚蕾的文章震撼各界，藝人關穎、「奶茶妹妹」章澤天皆按讚了李靚蕾發文，人在日本的麻衣更是發文：「李靚蕾，某些故事跟我相似。妳好勇敢。加油！！」

李靚蕾昨晚發出長文，控訴嫁給王力宏多年不斷被他和家人懷疑、羞辱、冷暴力，婚姻初期還被迫簽下不對等婚前協議書，「你要保護你婚前的財產，我能夠理解也完全接受，但婚後的財產是我們共同的努力，也是我們各自做好份內的工作而得來的」，直言現代家庭主婦相當委屈，「這份工作的薪酬應該加總計算加上你的能力不外出工作的機會成本」，「被分配到這個角色的人不應該是理所應當要永遠沒有經濟能力或儲蓄」。

麻衣發文。（圖／翻攝自推特）

李靚蕾話鋒一轉，批評王力宏婚前婚後都花心，先前男方曾承認召妓，「你坦承這些是你的問題，你沒有辦法控制自己」，婚後王力宏跟過去的女性朋友依舊糾纏不清，讓李靚蕾身心俱疲，她向王力宏承認若邀請某位女性朋友來家裡她會覺得不舒服，「你（王力宏）因此非常生氣，說那以後聖誕節派對就不要辦了」。

「奶茶妹妹」章澤天、關穎都按讚李靚蕾發文。（圖／翻攝自 IG）

聞此，人在日本的麻衣近年來與王泉仁分居，過起偽單親生活，先前王泉仁傳將三度結婚，麻衣罕見打破沉默，強調：「一件事實我要說，我們沒有離婚」，今她再發文，寫下：「李靚蕾，某些故事跟我相似。妳好勇敢。加油！！」引來粉絲回應：「妳也加油！保持快樂心情」、「妳也要多加油喔！台灣與妳同在」。