四大公投案於今日上午8點開始投票，近期選情激烈引爆藍綠戰火。網友近期發現，許多原與政治無關的粉絲專頁突然都「不演了」，紛紛表態支持「四個不同意」，總統蔡英文與綠營多個政治人物隨後更湧入唱和。媒體人「逆風的烏鴉」表示，他很懷疑網紅們願免費為民進黨或政府宣傳？尤其從其互動形式來看背後恐不單純，認為可能是以「10萬以下的標案不用公開」的機制為之。

逆風的烏鴉日前在臉書發文表示，最近看到許多網紅粉專宣傳公投「四個不同意」，看似是他們支持民進黨理念，但他們真願為民進黨或為政府做免費宣傳嗎？而且這幾個網紅的共通點是，總統蔡英文都會上去留言幫他們衝流量。從單純面思考，他們既然幫民進黨宣傳，蔡感於其作為表示感謝無可厚非；但他很懷疑，事情是不是真的這麼單純。

逆風的烏鴉懷疑，這是否「真委託，假聲援」的網路操作？也就是這根本是政府或者民進黨出資請這些人宣傳，並承諾若他們完成並分享，蔡英文也會利用自己的臉書幫他們衝流量和知名度。逆風的烏鴉指出，支持者自願是一回事，假聲援真廣告又是另一回事；何況若是民進黨出錢也就罷了，若是政府出錢，且利用「10萬以下的標案不用公開」的機制來做，那就更糟糕了。

對此，逆風的烏鴉特別強調，他很懷疑沒錯但他不敢說是不是真的，「我沒證據，但我合理懷疑是這樣操作的。不知道有沒有人可以提供答案？」