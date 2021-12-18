四大公投18日登場，不少民眾一早就前往投開票所投票。（范揚光攝）

新竹縣選委會設在寶山鄉三峰村集所的416投開票所，18日上午10時許發生撕毀選票，56歲李姓婦人因發現有1張公投票蓋錯，進而直接撕毀公投選票情形，召集人曾能煜及駐區委員鍾文達發現後立即處理，並由警方協助作完筆錄，馬上將情況解決。

新竹縣選舉委員會指出，後續將依公投法44條，處5千以上5萬以下罰緩，事後會先開監察小組會議，再提本會委員會審議。

新竹縣選舉委員會說，已再次通知各開票所召集人，手機保持暢通，如突發情況請立即通知本會，並立即處理。