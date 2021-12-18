分析師上月點名不能錯過「王力宏」股。（翻攝摩爾投顧）

王力宏日前宣布結束8年婚姻，但前妻李靚蕾昨（17）日晚毀滅式爆料，指控王力宏長期劈腿、約砲等，優質形象一夕崩壞，引發外界鋪天蓋地討論。有網友PTT股板披露某分析師日前這檔「王力宏」真的出事了，直呼「準到靠杯」、「折折之力，驚天地泣鬼神，不要不信邪」。

李靚蕾昨晚在IG大動作發文，揭穿王力宏在8年婚姻期間不斷約砲、召妓，私生活混亂，還遭受他們一家人冷暴力。李靚蕾坦言，在婚姻的大部分時間，她不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒，大部分都是她自己面對。

雖然她自己也很喜歡孩子，也答應要生，但如果當初知道生完三個小孩後，王力宏會想要過單身生活而離開家，自己則要過「偽單親」生活帶大三個小孩，她是不會答應的。不過，李靚蕾說她沒有後悔，因為三個小孩是她的一切，是上帝最大的恩典。

王力宏優質形象一夕毀壞，引發外界炸裂式討論，PTT股板有網友拋出議題，某分析師上月點名一檔「力宏」概念股真的出事了。

事實上，該分析師在YT頻道標題【【王力宏】亮燈漲停⊕ 還有哪檔飆股要狂飆!?】，他提到，最新蓋牌股「王力宏」是檔光學股又亮燈漲停，創下波段新高，他非常看好這檔，手上持股獲利續抱。儘管有投資人猜到是哪一檔，但重點是有沒有第一時間買進，如果追在漲停就沒意思了！

對於該分析師神預言「王力宏」股，讓不少網友全跪了，有人說「折折發功 力宏也得下去 太神啦」、「怎麼剛好取名《王力宏》怕了」、「力宏燈了，不過是婚姻事業亮燈」、「可以挑戰三大冥燈之首惹」、「透抽長，我服你了！」

還有網友求問「王力宏」哪一檔？其他人透露「亞X」；但也有人狂酸「死亡點名耶」、「拆拆這神力好恐怖」、「強大，力宏整個被折折之力按趴在地上」、「這篇難得都在讚嘆折折耶XD」、「拆拆擁有毀滅性神嘴」。