First bucket back as a Laker. pic.twitter.com/auFlWJXpTo — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 18, 2021

隨著湖人陷入新冠疫情困擾，緊急簽下的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，18日隨即穿上31號湖人球衣上場，更攻下全隊最高19分，可惜面臨唐斯、羅素及比斯利等灰狼球員強大火力，湖人仍以92比110不敵地主灰狼，3連勝無奈喊卡，目前16勝14敗續居西區第6。

雙方上半場手感都不好，可是灰狼仍靠唐斯、羅素兩人內外聯手，打完上半場，幫助灰狼取得54比45領先，光在上半場，唐斯就摘23分，反觀湖人沒人得分上雙；來到第3節，灰狼又多了比斯利投入支援火力，反而把領先差距逐漸擴大。

灰狼帶著20分領先優勢進入末節，儘管湖人靠著詹姆斯三分外線拚命搶分，可惜灰狼的火力仍未停歇，始終保持20分上下的領先差距，打到最後5分13秒，湖人總教練佛格乾脆趁著暫停換下所有主力，因為他很清楚湖人逆轉無望了。

灰狼以唐斯28分、10籃板表現最佳，羅素與比斯利各有17分，諾維爾替補攻下14分，貝弗利9分、9籃板及7助攻；詹姆斯替湖人拿下18分、10籃板及5助攻，韋斯布魯克14分，這場比賽是艾塞亞湯瑪斯相隔8個月重返NBA戰場，隨即上場展現他的得分破壞力仍在。