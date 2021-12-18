貢寮婦人攜出1張公投票 稱已沖入馬桶

四大公投今（18）日投票，新北市貢寮區50多歲金姓婦人上午11時34分至東興街福隆市民活動中心投票後，未將其中1張白色公投票投入票匭，攜出投票所離開，經監票人員發現，告知主任管理員並通報警方，經聯繫金女將公投票送還，但當金女聲稱返家後上廁所時已把公投票沖入馬桶。

轄區瑞芳警分局隨後將金女帶回偵辦，金女供稱，因不小心把公投票弄溼，覺得選票已經沒用，就塞在口袋帶出。案經基隆地檢署檢察官指示，金女屬現行犯，依公投法41條偵辦。