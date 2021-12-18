基隆七堵區崇孝街42巷某民宅4樓頂頭加蓋有大量濃煙、火舌竄出。（陳彩玲攝）

基隆七堵區崇孝街42巷某民宅4樓頂頭加蓋有大量濃煙、火舌竄出。（陳彩玲攝）

基隆市消防局今天中午12點27分接獲通報，位在七堵區崇孝街42巷某民宅4樓頂頭加蓋有大量濃煙、火舌竄出，住在四樓曾姓夫婦嚇得趕緊逃到樓下，所幸無人受困，消防員到場後，布水線灌救，半小時控制火勢，目前火調人員進入鑑識，查明起火原因。

曾姓女屋主表示，當時在廚房煮菜，突然聽到爆炸聲響，嚇了一跳，發現頂樓起火燃燒，趕緊打電話向消防局報案，丈夫得知火警後，則衝上樓查看，希望將樓梯鐵門關閉，阻止火勢蔓延，但火舌竄出，已無法救援，才趕緊逃離。

曾女指出，起火地點以前是孫子小時後遊玩的地方，是大空地沒有隔間，有放置一些雜物，不知道怎麼會突然起火，幸好沒有燒到四樓住家，以前沒有遇過這樣的意外，心裡真的會感到害怕。

基隆市消防局接獲通報後，立即派遣七堵、百福、暖暖、信義、安樂分隊前往搶救，共計13車、25人，於半小時控制火勢，所幸無人受困，目前火調人員進入鑑識，釐清詳細起火原因。