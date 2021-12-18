彰化縣彰化警分局一名24歲年輕男警，竟利用上班時間將翻拍民眾個資傳給女友，慘遭檢舉後丟了差事還得吃牢飯。（資料照）

彰化警分局24歲邱姓年輕男警，疑似因上班無聊想耍帥炫耀和女友找話題傳訊，竟數度在上班時間，利用警用電腦查詢民眾個資後翻拍截圖傳給女友觀看，甚至還曾上班時間錄製抖音短片，遭人檢舉後分局主動調查，他雖強調個資未濫用，單純是用來向女友報備正在乖乖上班，仍遭依瀆職罪送辦，彰化地院依公務員洩漏國防以外之秘密罪等4罪，將邱男判處應執行有期徒刑7月，事發後邱姓男警也已自請離職。全案可上訴。

根據判決書，邱姓男員警今年6月24日凌晨3點多，以內政部警政署配發的警用行動小電腦M-POLICE系統，登入後查詢民眾車籍相關資料，在以手機翻拍個資畫面，透過LINE傳給女友看。

彰化分局今年8月接獲檢舉主動內部調查後發現，同年7月間，邱男又3度故技重施，將勤務指揮中心通報的報案人資料、相關人身分證資料、交通故事當事人個資等，翻拍傳給女友看。

邱男辯稱此舉是要讓女友安心，自己很認真在工作上班，並未胡來亂搞，黃姓女友也坦承邱男將盤查民眾的身分個資、交通事故資料傳送給她看，雖不知用意，但未再轉傳她人。彰化分局查扣邱男手機，依法將他移送彰檢偵辦，檢方依公務員洩漏國防以外秘密之秘密罪提起公訴並聲請加重其刑。

彰化地院法官審理後，依公務員洩漏國防以外之秘密罪、及刑法第318條無故洩漏因利用電腦之相關設備知悉他人秘密罪，將邱男判刑7月。根據了解，邱員曾因在上班時段錄製個人影片上傳抖音，遭同事規勸，沒多久就被檢舉洩露個資，彰化分局今年8月18日申請搜索票查辦隔天，邱男隨即自請離職。