婦人領票昏倒，送醫急救沒有大礙。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

氣溫溜滑梯，公投彰化各投開票所顯得冷清，中午以前3波統計投票率，大城、線西等偏鄉，都沒有超過1成，彰化市最熱，中午過後，不少地方投票率已經衝到3成以上了。

彰化市延和活動中心的第26號投開票所上午發生一起爭議，男子檢舉民防人員誘導投票，但選務人員沒聽到、該民防人否認，沒有具體事證；彰興國中的第21號投開票所，婦人領票昏倒，緊急送醫後並無大礙。

彰化市延和公投爭議是男子突然檢舉民防人員要他「四個都蓋不」，這一聲張，選務人員、員警全都不敢大意，人員全投入進行調查，市長林世賢也趕赴現場了解狀況，但是在場選務人員都沒有聽到有誘導投票的言語，該民防人員也嚴正否認。查無具體事證。

彰興國中21號投開票所上午10時許，則是有婦人領票，四票未投先昏倒，選務人員立即報119將她送醫，到院醒來，沒有大礙，研判是天氣冷，血糖降低，加上心情緊張，以至於昏倒。