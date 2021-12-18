去年「亞洲舞王」羅志祥與大陸網紅周揚青頻傳9年情變，4月周揚青親自發文「手撕」羅志祥，爆出對方愛玩多人運動，甚至與旗下藝人有染，讓羅志祥好男友形象一夕之間崩壞，最近才漸漸復出。未料昨(17日)晚間王力宏前妻李靚蕾也親自出馬發文，爆出王力宏過往傳出嫖妓、婆媳相處不睦真相，更指他婚後仍與曖昧對象聯繫，使王力宏優質偶像封號雪崩式瓦解，過去陶喆和今年爆出的吳亦凡也有類似爆炸性的傳聞，男神走下神壇的過程也讓許多粉絲傷透心。

陶喆2014年與五金行千金「Penny」江姵蓉結婚，隔年就被大陸小三楊子晴爆料出軌，並秀出兩人挑逗訊息紀錄，當時陶喆穿白襯衫開記者會表示，婚後的確有出軌，對此感到羞愧，他與楊子晴是在2010年認識，婚前確實交往過，婚後偶而短訊聯絡，婚後唯一一次見面是當年6月在成都，且是楊子晴邀約。他表示：「雖然這件事情是一件私事，但身為一個公眾人物，我有責任出來面對，我做了錯誤的示範，我也在這裡跟支持愛護我的朋友道歉」。

吳亦凡因涉嫌強姦罪被警方逮捕。（圖／翻攝自kriswu IG）

而羅志祥早年罕見認愛周揚青，近年來兩人愛的甜蜜高調，數度傳出好事近，但從2019年底就傳出兩人疑似分手又復合，去年周揚青發長文，爆料羅志祥有一台專門用來跟女性朋友聯繫的手機，甚至「每一個城市都有可以約到酒店的女生」，「更過分的是你們還會經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』」，並反問：「可是一個這麼愛我的人，又怎麼會做出這些呢…關鍵是你都是哪兒來的時間呢？！！我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p（砲）都不睡覺的嗎？！」也因此讓羅志祥被冠上時間管理大師封號。

網友猜李靚蕾說的吳XX是吳亦凡。（圖／翻攝自李靚蕾Jinglei微博）

31歲從韓團EXO出道的吳亦凡，2014年後就回到大陸發展，星途原本被看好，今年7月被網紅都美竹爆料酒局選妃、迷姦少女等醜聞，吳亦凡第一時間發聲明否認，但不久就被警方一一打臉，之後更被以涉嫌強姦罪被逮，如今微博被封，演藝事業前途慘淡。而李靚蕾昨晚的發文中，特別提到：「你的十字架我不會再幫你捎了。當時吳XX也是大動作的澄清，結果大家有目共睹。」引來網友狂猜指的就是吳亦凡。