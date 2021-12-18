造紙大廠正隆(1904)受惠旺季產品價量俱揚，配合成本緩漲、越南廠復工狀況良好，2021年11月合併營收登上今年來高點。展望後市，隨著需求回溫，為反應生產成本增加，公司本月規畫調漲紙品價格12～15％，可望增添營收成長動能、紓緩獲利承壓力道。

正隆股價受疫情干擾需求及生產影響，7月觸及51.5元的31年高點後一路拉回，10月中下探32.7元的近7月低點，近期於33.4～35.7元的相對低檔震盪。隨著營運展望轉佳，股價後續有機會突破盤整區間回升向上。

正隆受疫情升溫影響需求及成本上漲不易轉嫁影響，2021年第三季歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙降」至近7季低點，每股盈餘（EPS）0.7元。不過，累計前三季歸屬母公司稅後淨利31.71億元、每股盈餘2.86元，仍雙創僅次於2018年的同期次高。

隨著原料成本漲勢稍漸趨緩，配合越南廠復工進度良好，正隆11月自結合併營收41.55億元，月增達18.43％、年增達19.37％，一舉回升至今年以來新高。累計前11月合併營收406.38億元、年增達13.63％，續創同期新高。

正隆受惠台灣及越南工紙需求疫後復甦，10月起紙箱銷量顯著回溫、回補力道逐月增溫，同時，越南廠目前復工狀況良好，開工率已恢復至9成水準，預期年底可望恢復全能生產，下半年需求量成長將優於去年同期，增添營運成長動能。

此外，台灣、中國大陸及越南三地目前原料成本維持緩漲，廢紙價格分別月增2％、4％與12％。正隆第三季營運苦於需求減少、無法轉嫁生產成本上漲而承壓，隨著市場需求回溫，公司規畫本月調漲紙品價格12～15％反應，有助增添整體營運成長動能。

投顧法人預期，正隆第四季營運表現可望較第三季回升，全年獲利仍可望改寫新高、每股盈餘估逾3.5元。明年隨著越南平陽造紙廠二期40萬噸紙板年產能開出，可望進一步增添營運成長動能，維持「買進」評等、目標價40元不變。

此外，正隆去年推動導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構，今年起自願性揭露治理、策略、風險管理、指標、目標4大核心要素，並在11月獲英國標準協會（BSI）查核認證為「第五級：優秀」評等，成為全台首家通過TCFD查核且獲最高評級認證的紙業公司。

正隆董事長鄭舒云表示，關注氣候變遷，資源循環利用已是全球產業永續發展方向。集團務實提出能源效率提升、再生能源發展、深化循環經濟低碳燃料、創新應用負碳排技術等4大科學減碳路徑，宣示向淨零碳排願景邁進決心，此次取得最高認證代表成果獲得肯定。