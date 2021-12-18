吠陀占星原是一個非常古老艱澀的占星術，但拜印度神童阿南德神準預言之賜，大家開始對它有些認識，同為研究吠陀占星的李靜唯老師指出，「吠陀」在印度文是「科學」之意，因此可以知道它是精準的古老智慧。

李靜唯老師分析，印度神童阿南德提出2022年5月起全球災難才可望好轉的原因，主要是看三個指標，分別是土星、木星跟兩大凶星計都、羅喉的相位變化。

李靜唯老師指出，2022年4月14日後，會有一個很重要的星象變化，原本在水瓶座的木星進入雙魚座，這是一個非常旺的相位，代表精神領域包括身心靈跟智慧方面會有很大成長，也就意味著經過兩年的疫情重整後，2022年5月起大家會更重視精神層面，身心靈跟療癒產業可望有更多機會。

另外一個指標是，一直在摩羯座的土星在2022年4月29日會進入水瓶座，將會打破保守跟守舊，也就意味創新科技即將興起。李靜唯老師指出，1993年土星進入水瓶座時，傳統求職管道從報紙轉變到網路，就是整個求才運作方式徹底做了很大的轉變，而這就是土星進入水瓶座的特質，將大家習以為常的事情做一個徹底的轉換。能夠了解星象運作，早一步察覺趨勢變化，就可以掌握未來最有前景的產業。

李靜唯老師強調，2022年5月17日後吠陀占星兩大凶星計都跟羅喉，也將離開金牛跟天蠍座，所以阿南德才會預言，屆時疫情會慢慢緩解或者有更好的疫苗出現。李靜唯老師從過往歷史經驗分析，1918年西班牙大流感跟2002年SARS來襲當年，羅喉都落在金牛座，而這兩次事件的結束點都在兩大凶星進入牡羊座時。所以阿南德才會預言糾纏金牛座將近2年的羅喉終於要進入牡羊座，2022年5月後我們將有機會能夠恢復到原本正常生活。