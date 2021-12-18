台南一名家境不富裕的婦女，竟然同意一家釣蝦場莊姓主任的提議，以金錢交易方式，讓14歲女兒小艾（化名）與他發生性關係，造成小艾共被莊男被性侵14次。一審，法官依引誘少女為有對價之性交罪，判莊男應執行有期徒刑3年9月、小艾母親判刑3年1月，案經上訴，台南高分院勘驗花母受精神疾病影響，辨識能力喪失，改判執行有期徒刑2年，緩刑5年，莊男則維持原判。

據了解，莊男知道小艾家境不佳，竟向小艾的母親提議金錢性交易，小艾的母親不僅同意，雙方還簽下「賣身契」，小艾在合約期間不得與其他男生交往，否則需賠償500萬元，因病癱瘓在家的小艾父親，見老婆一意孤行地將女兒賣給莊男，氣得對妻子與莊男提告，全案才曝光。

庭審時，小艾的父親證稱，莊男曾到家中說很喜歡女兒小艾，說每個月會給他1萬生活費，等到小艾18歲會拿50萬元聘金娶她，因為小艾才國二年，莊男年紀又大，自己始終不答應。小艾則證稱「那天莊男拿出兩分紙，當時他們在講話，但我聽不懂他們在講什麼，莊男叫我在上面蓋章簽名，簽完之後每個禮拜6日要跟他去旅館，進去後就叫我脫衣服，我沒力氣反抗，他就開始對我做那種事情」。

對此，小艾的母親辯稱，她沒有逼迫女兒，還說自己很開放，會給小孩自由，不知道雙方去汽車旅館，還說知道女兒出去就會有錢，這筆錢對家裡很有幫助。

一審法官勘驗相關證據後，認為小艾的母親與莊男的行為，已嚴重損害小艾的身心健康，遂依共同犯引誘少女為有對價之性交等14罪，分別判莊男應執行有期徒刑3年9月，小艾的母親應執行有期徒刑3年1月。

案經上訴，法官勘驗小艾母親的身心狀況後，認為小艾母親受到精神疾病、智能障礙與藥物等影響，認知能力受到顯著影響，未達一般人平均程度之辨識能力，因此改判應執行有期徒刑2年，緩刑5年。莊男則維持原判。

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