陸官媒說話了！評「王力宏渣男行徑」：人設崩塌絕非偶然 14:292021/12/18 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李靚蕾昨晚發長文公開離婚真相。（圖／翻攝自jl.leilei IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王力宏前妻寫的長文上網發布後，王力宏好男人形象一夕崩塌。陸媒《環球時報》評論，「優質偶像塌房！娛樂圈不斷生產大瓜，讓群眾都吃不過來。鮮花、掌聲和高額收入成了一些人自我放縱的迷魂劑，王力宏人設崩塌絕非偶然，也不是孤例。」 環時評論稱，「偶像們應該認識到，做好藝人的前提是要先做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭開的一天。他們站得越高，摔得越重。」 某分析師神預言這檔「王力宏」 網傻眼：準到靠杯 王力宏離婚拿妻母當擋箭牌 美女醫：華人社會的毒瘤是媽寶 #王力宏 #環時 #約砲 #渣男 #官媒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爆王力宏製作花名冊紀錄召妓對象特徵 李靚蕾一看崩潰：都是身邊人 06:102021/12/18 娛樂 王力宏代言全面瓦解 科技公司和珠寶商開第二槍解約損失難想像 11:492021/12/18 娛樂 王力宏經紀人昔否認離婚被打臉 聞李靚蕾發毀滅長文回應耐人尋味 09:312021/12/18 娛樂 王力宏遭控四處約砲 網紅驚呆：我老公跟他一比簡直天使 07:482021/12/18 娛樂 律師揭「離婚常見5體質」 網驚呆：王力宏幾乎全中 12:152021/12/18 娛樂 公投前夕「前妻」拋核彈 王力宏形象毀滅 媒體人有感一句話曝玄機 13:402021/12/18 政治 王力宏優質偶像形象一夕崩毀 多品牌相繼解約代言 11:522021/12/18 兩岸 宗馥莉昔嫌王力宏「審美疲勞」撤換代言被罵翻 網大讚：根本先知 09:022021/12/18 娛樂 渣男行徑一籮筐 王力宏人設崩壞成「INFINITI史上最短代言人」 11:572021/12/18 兩岸 遭李靚蕾爆砲友成堆 王力宏3天前聲明6個字狠打臉自己 網灌爆FB：噁心 00:422021/12/18 娛樂 王力宏被雪崩式爆料形象崩壞 今早現身機場一動作讓網友全傻眼 10:202021/12/18 娛樂 兩岸熱門新聞 美國學者：台應以自毀半導體業阻大陸入侵 大陸軍事專家王雲飛：這是個要求台灣先自殺的餿主意 - 產業財經 - 旺報 立陶宛未和中方協商 突撤所有駐華外交人員 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 陸官媒說話了！評「王力宏渣男行徑」：人設崩塌絕非偶然 - 兩岸 大傢伙中看不中用 美遠征基地艦赴日威懾中國 遇火山碎屑癱瘓 - 兩岸 陸涉台專家提3解方 破解台灣問題「塔西佗陷阱」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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