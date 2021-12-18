王力宏前妻寫的長文上網發布後，王力宏好男人形象一夕崩塌。陸媒《環球時報》評論，「優質偶像塌房！娛樂圈不斷生產大瓜，讓群眾都吃不過來。鮮花、掌聲和高額收入成了一些人自我放縱的迷魂劑，王力宏人設崩塌絕非偶然，也不是孤例。」

環時評論稱，「偶像們應該認識到，做好藝人的前提是要先做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭開的一天。他們站得越高，摔得越重。」