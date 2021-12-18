這男子是慣犯，戴丁字褲搭飛機的劣行已有20次，而他理由是口罩政策實在太荒謬。

《太陽報》17日報導，隨著新冠肺炎大流行，各家航空公司都祭出規定要求乘客搭乘飛機需配戴口罩。不過，近日1名男子因為在臉上套著丁字褲而不是口罩，被美國聯合航空公司的空服員請了下來。事後追查，居然發現這男子是慣犯，戴丁字褲搭飛機的劣行已有20次，而他理由是口罩政策實在太荒謬。

現年38歲的詹尼(Adam Jenne)15日在員警的護送下被請下班機；事後，他宣稱自從新冠肺炎的防疫規定生效以來，自己大概有20次都是用丁字褲替代口罩，這不是第1次因為丁字褲被趕下飛機。

從社群軟體流傳的影片可見到，這班班機是由佛羅里達飛往華盛頓特區。起飛前，2名空服員走到詹尼身旁。其中1人向他表示，「先生，因為您沒有配戴口罩，必須離開這架班機」。

Florida man banned from United Airlines after wearing thong as mask in protest https://t.co/iScuMuAm4d pic.twitter.com/GQiDuoR9NN — New York Post (@nypost) December 17, 2021

當時，他在臉上配戴紅色女性丁字褲，而不是口罩。他強調，自己絕對沒有違反「遮掩口鼻、沒有開口」的防疫規定。但這一番抬槓之詞，卻沒有讓空服員妥協。在警衛人員抵達後，詹尼遭警察押離飛機。

事後，他在訪問中表示，自己之所以戴丁字褲而不是口罩，全是因為口罩規定根本太扯，「我認為用荒謬來證明荒謬，是最好的方法」，「而每一次機組人員的反應都不同」。

他甚至將自己比為人權運動領袖蘿莎‧派克斯(Rosa Parks)；1955年，派克斯在搭公車時，拒絕將座位禮讓給1名白裔乘客而遭到逮捕。

美國聯合航空則在聲明中強調，這名乘客已被列為不受歡迎的客戶，禁止搭乘任何班次。「客戶顯然沒有遵守聯邦政府的口罩規定。我們感謝我們的團隊，再起飛前就把問題解決，進而避免潛在的空中干擾發生」。