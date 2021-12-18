王力宏前妻李靚蕾17日深夜「核彈級」爆料，指控王私下約砲、召妓，震撼各界。而同樣也「遇人不淑」的立委高嘉瑜，今被問及此事時則是回應，「還是希望不要有渣男，還是希望大家都幸福比較重要」。

李靚蕾PO出的長文提到，被王力宏和家人不斷地懷疑、羞辱和冷暴力，一開始就被逼著簽署不對等的婚前協議，並爆料出王力宏有約砲、召妓，「演藝圈的男女關係和你的三觀也是顛覆了我的見識，對象/前對象/和他們的好友，大家...一律都是『好朋友』」。此文一出，引發各界討論。

而立委高嘉瑜日前也因遭林秉樞威脅、痛毆等暴力對待，震驚社會，林男也被外界視為渣男。高嘉瑜今前往公投投票被媒體問到她也曾揭發了一位渣男時，高嘉瑜回應，「恩...，我覺得應該還是有好男人啦哈哈哈哈」、「恩...不知道，還是希望不要有渣男，還是希望大家都幸福比較重要」。

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