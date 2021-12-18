桃園防疫旅館群聚案最新採檢結果。（圖／指揮中心提供）

桃園防疫旅館6人群聚還未落幕，中央流行疫情指揮中心公布接觸者最新採檢結果，除先前驗出的3名陽性個案（案16862、案16865及案16872）外，其餘接觸者皆為陰性。疫情指揮中心發言人莊人祥說明，一名個案房間內1處有驗出病毒，Ct值39，由於環境已經經過清消，還有採到病毒，代表旅館業者或環保單位在清消上有需要加強之處。

因應案16851於自主健康管理期間確診，疫情指揮中心擴大疫調並匡列相關接觸者，陸續驗出3名確診個案。今天最新採檢結果出爐，包括37名防疫旅館員工、417名防疫旅館旅客、16名社區接觸者，檢驗結果皆為陽性。

疫情指揮中心說明，防疫旅館員工人數共37人，原本全數列為居家隔離，但由於7人於12月皆為居家辦公，未到職場，故改列為自我健康監測；而回溯及現住防疫旅館原為418人，因重複匡列故移除1人，共417人，另有5名旅客已離境，未列入匡列及採檢人數。

莊人祥指出，昨天相關單位已前往該防疫旅館做環境採檢，總共採檢了150個位置，每個房間至少採檢3個位置，只有1名確診個案的房間內1處驗出陽性。

至於是哪一名確診個案的房間採到病毒？莊人祥不願透露，由於環境已經過清消再採檢，還是有採到病毒，表示環境上可能有汙染，且旅館業者或環保單位在清消上有需要加強之處，他也強調採到的病毒Ct值高達39，可能只是病毒片段，不一定有感染性。