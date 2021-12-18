東森集團旗下搜賣傳媒17日天宣布與獨立程序化數位家外媒體（Digital Out of Home，DOOH）廣告技術公司Hivestack建立合作夥伴關係，此次合作將為市場建構程序化DOOH解決方案，讓本地及全球品牌、代理商有機會利用Hivestack以程序化的方式購買家外媒體廣告版位。

搜賣傳媒旗下企業包括ETtoday新聞雲和ETMall東森購物網。搜賣傳媒目前在全台髮廊設有6千台鏡面的數位螢幕「魔髮鏡」，預計在2022年底增至1萬台。

搜賣傳媒的魔髮鏡利用顧客在髮廊消費的時間，透過影片型廣告內容，結合人臉辨識技術將廣告投放成效數據化。搜賣傳媒高度進階的互動式數位螢幕每月可產生6千萬次的曝光量。Hivestack北亞區總經理楊大耀表示，這是台灣第一個DOOH供應方平台（SSP）的合作夥伴關係，來自全球的廣告品牌可藉此向台灣市場推銷商品。

搜賣傳媒的執行長蔡耀仁表示，透過Hivestack的技術與搜賣傳媒的數位家外媒體版位，可以提高市場對程序化DOOH通路的認識。台灣2021年家外媒體的營收約1.72億美元，預計2022年年成長12％。