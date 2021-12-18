無奈國內爆發疫情，顧客數一落千丈，每日客數從疫情前的900人跌至光顧200人。（黃婉婷攝）

一旁的元福樓也有提供桌菜供外來賓客選擇。（黃婉婷攝）

台北市政府地下1樓員工自助餐廳價格實惠，一般民眾也能用70元銅板價吃飽飽，過往午餐時段總聚集近千人排隊，如今卻因疫情影響顧客數大跌7成，加上物價飆漲，讓廠商頂不住壓力提前解約。台北市公共事務管理中心表示，未來招商將視物價波動評估價格，不限制廠商只能做自助餐，不排除朝美食街方向歸畫。

被譽為信義區小確幸的北市府員工餐廳，空間近千坪，公務員用65元即可獲得1主菜、3配菜組合，白飯續用僅5塊，一般民眾也僅收70元，一旁的元福樓也有提供桌菜供外來賓客選擇，無奈國內爆發疫情，顧客數一落千丈，每日客數從疫情前的900人跌至光顧200人。

公管中心主任趙光中指出，原本廠商從2019年起簽約6年，現已決定提前解約，只做到明年3月底，主因之一是物價飆漲，畢竟現在散客、團客都少，價格也因合約規定不能漲價，廠商不堪成本上漲、收入驟減，才會選擇離開。

「嘴巴是最簡單的投票工具！」市議員王浩直言，北市員工餐廳流動客多，地點得天獨厚，如今市府卻變成外送熱區，原因就是餐廳口味不佳，他批評台北市長柯文哲對員工要求這麼多，連員工飲食都顧不好，「如果走幾步路就能吃好，誰願意花錢吃外面？」

市議員張茂楠則建議，市府餐廳空間近千坪，但餐廳菜色卻沒變化，讓許多同仁感到很膩，建議找連鎖餐廳業者經營，盡可能多元一些。

趙光中指出，過去招商時有規定廠商要提供幾道菜，未來將改變遊戲規則，不會限定對方賣自助餐，會提供空間讓廠商和外頭店家議約，有望朝美食街規畫。他坦言，近期物價浮動大，將評菜單狀況並對照市價，不排除會上調價格，但幅度不會太高，否則會失去員工餐廳的意義。