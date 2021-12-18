新北市長侯友宜到攤位品茗最愛的東方美人茶，笑言在新北市歡樂耶誕城非飲食專區不能脫口罩吃東西，讓他聞香心癢癢卻不能喝。（陳慰慈攝）

新北市政府與新竹縣政府聯名合作，今在新北歡樂耶誕城舉辦「好客竹縣月來樂耶誕」市集，展售新竹縣農漁特產及客家文化體驗，並共同行銷2縣市的客家文化及旅遊產業，新北今更認購172萬台斤的柑橘，後續將透過新北市果菜公司及農會通路，協助新竹縣的小農銷售各式農特產品。

新北市長侯友宜今出席活動，與新竹縣長楊文科互相圍上新北客家特色的「友誼藍染圍巾」，而新竹縣長楊文科也回贈特色柿餅，象徵兩縣市在「客家文化」、「農特產品」、「觀光旅遊」的合作交流，展現新北市及新竹縣的友好情誼，好柿成雙。

侯友宜表示，新北市擁有超過400萬人口，不僅具有深厚的消費力，其中更有64萬的客家人口，發展出豐富的客家文化，並因有客家族群的努力，讓新北市不斷往前走。這次邀請新竹縣來新北耶誕城作客交流，讓民眾能鬆體驗新竹縣的好吃好玩，而未來將深化城市交流，包含邀請新竹縣參加新北的義民祭文化慶典，及宣傳每年4、5月具有客家意象的桐花特色遊程，共同行銷兩縣市的客家文化及旅遊產業，讓客家文化傳統持續發光發熱。

侯說，他很喜愛喝新竹的東方美人茶，每天上午都要來一杯，喝了精神百倍，香氣絕對比外國紅茶好喝，也喜歡甜柿、水蜜桃跟柑橘。

新竹縣長楊文科表示，客家有句話，『人情好，食水甜』，意思是只要彼此的感情好，喝水都是甜的，第一次來到新北市，除了帶來傳統的方口獅、鼓舞等表演，也帶來了東方美人茶、水蜜桃、柑橘等新竹縣最優秀的農產品，希望透過新北市401萬人口的龐大消費潛力，帶來漂亮的銷售業績！也歡迎新北市的朋友，能到新竹縣的老街、古道走走。

新北市農業局表示，繼4日邀請台東縣、今找來新竹縣，24日到29日市府一樓大廳將邀請彰化縣到新北歡樂耶誕城作客，推廣彰化縣農漁特產品及休閒農業特色，邀請大家共襄盛舉。