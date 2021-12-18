南投一名40歲的陳姓婦人，最近發現手指側邊接連冒出一顆一顆的小水泡，脫皮、發紅腫痛，還會癢，經過醫生診斷後確認是汗皰疹，但陳婦納悶冬天幾乎很少流汗，為什麼還會引發汗皰疹。（院方提供／吳建輝南投傳真）

南投一名40歲的陳姓婦人，最近發現手指側邊接連冒出一顆一顆的小水泡，脫皮、發紅腫痛，還會癢，經過醫生診斷後確認是汗皰疹，但陳婦納悶冬天幾乎很少流汗，為什麼還會引發汗皰疹；有醫師指出，汗皰疹與流汗無關，通常是壓力大或睡眠不足或季節交替時，較容易產生汗皰疹。

衛生福利部南投醫院皮膚科李瑜芬醫師指出，汗皰疹通常會出現在手指、腳趾側邊，常常有患者會因為癢到受不了一直抓，造成水泡破皮等，進而造成感染的風險，若是不斷反覆發作，也可能轉成慢性，水泡變成較不明顯，轉成乾燥、發紅、脫皮疼痛等症狀。

李瑜芬也說，若民眾發現有類似症狀，通常會是患部範圍及症狀來進行治療，也會建議民眾在塗抹藥膏後，再裹上一層凡士林，並且戴上手套，一來可以避免藥膏沾到其他地方，二來也可以幫助吸收，改善乾燥的問題，若較嚴重也會建議口服藥物，再不行就會建議照光治療，用特定坡長紫外線照射，改善症狀。

李瑜芬也強調，還是建議民眾要有好的良好生活作息，充足的睡眠，減少攝取容易引起過敏的食物，避免壓力或太過疲勞，另外在塗抹保養品時也要注意使用，減少對皮膚的刺激，可以多使用成分單純的乳液塗抹手腳，加強保濕。